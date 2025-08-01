Постраждало немовля і ще двоє дітей: наслідки удару по Харкову

"Постраждали 10 осіб, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний і 10-річний хлопчики", - зазначив він.

Синєгубов уточнив, що п'ятьох постраждалих госпіталізували, ще п'ятьом - надали медичну допомогу на місці.

За його словами, дрон "Молнія" вдарив по дереву. Пошкоджено скло багатоповерхового житлового будинку.

Своєю чергою в поліції уточнили, що також було пошкоджено автомобілі. Поліцейські вже фіксують наслідки удару ворога і збирають речові докази.