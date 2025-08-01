Пострадал младенец и еще двое детей: последствия удара по Харькову

"Пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики", - отметил он.

Синегубов уточнил, что пятерых пострадавших госпитализировали, еще пятерым - предоставили медицинскую помощь на месте.

По его словам, дрон "Молния" ударил по дереву. Повреждены стекла многоэтажного жилого дома.

В свою очередь в полиции уточнили, что также были повреждены автомобили. Полицейские уже фиксируют последствия удара врага и собирают вещественные доказательства.