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Пострадал младенец и еще двое детей: последствия удара по Харькову

Иллюстративное фото: россияне атаковали Харьков дроном (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном "Молния". В числе пострадавших - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram и полицию Харьковской области в Telegram.

"Пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики", - отметил он. 

Синегубов уточнил, что пятерых пострадавших госпитализировали, еще пятерым - предоставили медицинскую помощь на месте.

По его словам, дрон "Молния" ударил по дереву. Повреждены стекла многоэтажного жилого дома. 

В свою очередь в полиции уточнили, что также были повреждены автомобили. Полицейские уже фиксируют последствия удара врага и собирают вещественные доказательства.

Атака на Харьков

Напомним, об ударе россиян по Харькову стало известно около 20:47. Мэр Игорь Терехов отмечал, что прилет был возле многоэтажки.

Количество пострадавших постепенно увеличивалось - сначала было известно только об одном раненом ребенке.

Терехов отмечал, что в результате атаки также были повреждены две многоэтажки.

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