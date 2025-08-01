Пострадал младенец и еще двое детей: последствия удара по Харькову

Российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном "Молния". В числе пострадавших - трое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram и полицию Харьковской области в Telegram.
"Пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики", - отметил он.
Синегубов уточнил, что пятерых пострадавших госпитализировали, еще пятерым - предоставили медицинскую помощь на месте.
По его словам, дрон "Молния" ударил по дереву. Повреждены стекла многоэтажного жилого дома.
В свою очередь в полиции уточнили, что также были повреждены автомобили. Полицейские уже фиксируют последствия удара врага и собирают вещественные доказательства.
Напомним, об ударе россиян по Харькову стало известно около 20:47. Мэр Игорь Терехов отмечал, что прилет был возле многоэтажки.
Количество пострадавших постепенно увеличивалось - сначала было известно только об одном раненом ребенке.
Терехов отмечал, что в результате атаки также были повреждены две многоэтажки.