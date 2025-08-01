Постраждало немовля і ще двоє дітей: наслідки удару по Харкову
Російські окупанти атакували Харків ударним дроном "Молнія". Серед постраждалих - троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram і поліцію Харківської області в Telegram.
"Постраждали 10 осіб, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний і 10-річний хлопчики", - зазначив він.
Синєгубов уточнив, що п'ятьох постраждалих госпіталізували, ще п'ятьом - надали медичну допомогу на місці.
За його словами, дрон "Молнія" вдарив по дереву. Пошкоджено скло багатоповерхового житлового будинку.
Своєю чергою в поліції уточнили, що також було пошкоджено автомобілі. Поліцейські вже фіксують наслідки удару ворога і збирають речові докази.
Атака на Харків
Нагадаємо, про удар росіян по Харкову стало відомо близько 20:47. Мер Ігор Терехов зазначав, що приліт був біля багатоповерхівки.
Кількість постраждалих поступово збільшувалася - спочатку було відомо лише про одну поранену дитину.
Терехов зазначав, що внаслідок атаки також було пошкоджено дві багатоповерхівки.