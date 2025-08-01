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Постраждало немовля і ще двоє дітей: наслідки удару по Харкову

Харків, П'ятниця 01 серпня 2025 22:23
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Постраждало немовля і ще двоє дітей: наслідки удару по Харкову Ілюстративне фото: росіяни атакували Харків дроном (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти атакували Харків ударним дроном "Молнія". Серед постраждалих - троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram і поліцію Харківської області в Telegram.

"Постраждали 10 осіб, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний і 10-річний хлопчики", - зазначив він.

Синєгубов уточнив, що п'ятьох постраждалих госпіталізували, ще п'ятьом - надали медичну допомогу на місці.

За його словами, дрон "Молнія" вдарив по дереву. Пошкоджено скло багатоповерхового житлового будинку.

Своєю чергою в поліції уточнили, що також було пошкоджено автомобілі. Поліцейські вже фіксують наслідки удару ворога і збирають речові докази.

Атака на Харків

Нагадаємо, про удар росіян по Харкову стало відомо близько 20:47. Мер Ігор Терехов зазначав, що приліт був біля багатоповерхівки.

Кількість постраждалих поступово збільшувалася - спочатку було відомо лише про одну поранену дитину.

Терехов зазначав, що внаслідок атаки також було пошкоджено дві багатоповерхівки.

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Харків Війна в Україні Діти Атака дронів
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