Пострадал младенец и еще двое детей: последствия удара по Харькову

Российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном "Молния". В числе пострадавших - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram и полицию Харьковской области в Telegram.

"Пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики", - отметил он. Синегубов уточнил, что пятерых пострадавших госпитализировали, еще пятерым - предоставили медицинскую помощь на месте. По его словам, дрон "Молния" ударил по дереву. Повреждены стекла многоэтажного жилого дома. В свою очередь в полиции уточнили, что также были повреждены автомобили. Полицейские уже фиксируют последствия удара врага и собирают вещественные доказательства.