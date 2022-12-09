Постраждалим від обстрілів регіонам виділили допомогу для проходження зими: подробиці

Постраждалі від російських обстрілів регіони України отримають допомогу. Вона потрібна для підготовки областей до проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив низку рішень, які дозволять підготувати регіони до проходження зими.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, як Україні пройти цю зиму. За його словами, українцям необхідно залишатися єдиними, а також допомагати один одному для того, щоби пройти дуже складну зиму.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що російський диктатор Володимир Путін програє в Україні, тому країна-агресор намагається використати зиму як зброю.

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