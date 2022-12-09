Постраждалим від обстрілів регіонам виділили допомогу для проходження зими: подробиці

Постраждалі від російських обстрілів регіони України отримають допомогу. Вона потрібна для підготовки областей до проходження зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив низку рішень, які дозволять підготувати регіони до проходження зими.
Мова йде про допомогу для наступних областей України:
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, як Україні пройти цю зиму. За його словами, українцям необхідно залишатися єдиними, а також допомагати один одному для того, щоби пройти дуже складну зиму.
До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що російський диктатор Володимир Путін програє в Україні, тому країна-агресор намагається використати зиму як зброю.
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