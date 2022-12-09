Постраждалим від обстрілів регіонам виділили допомогу для проходження зими: подробиці
Постраждалі від російських обстрілів регіони України отримають допомогу. Вона потрібна для підготовки областей до проходження зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив низку рішень, які дозволять підготувати регіони до проходження зими.
Мова йде про допомогу для наступних областей України:
- 50 млн гривень буде спрямовано на виконання першочергових ремонтних робіт із відновлення інфраструктури у Сумській області;
- 100 млн гривень направлено до Полтавської ОВА для відбудови зруйнованої системи теплопостачання в м. Кременчук;
- понад 480 кубічних метрів дров буде передано від "Укрзалізниці" до Харківської ОВА. Цю деревину розподілять між жителями Харківської області для опалення їхніх будинків;
- 600 мобільних металевих печей також передадуть від "Укрзалізниці" для Донецької області. Там, де централізоване опалення не функціонує, вони стануть основним засобом обігріву.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, як Україні пройти цю зиму. За його словами, українцям необхідно залишатися єдиними, а також допомагати один одному для того, щоби пройти дуже складну зиму.
До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що російський диктатор Володимир Путін програє в Україні, тому країна-агресор намагається використати зиму як зброю.
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