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Пострадавшим от обстрелов регионам выделили помощь для прохождения зимы: подробности

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 18:35
Пострадавшим от обстрелов регионам выделили помощь для прохождения зимы: подробности Фото: Пострадавшим от обстрелов регионам выделили помощь для прохождения зимы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Пострадавшие от российских обстрелов регионы Украины получат помощь. Она необходима для подготовки областей к прохождению зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Шмигаль отметил, что правительство приняло ряд решений, позволяющих подготовить регионы к прохождению зимы.

Речь идет о помощи для следующих областей Украины:

  • 50 млн гривен будут направлены на выполнение первоочередных ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры в Сумской области;
  • 100 млн гривен направлено в Полтавскую ОВА для восстановления разрушенной системы теплоснабжения в Кременчуге;
  • более 480 кубических метров дров будут переданы от "Укрзализныци" в Харьковскую ОВА. Эту древесину распределят между жителями Харьковской области для отопления их домов;
  • 600 мобильных металлических печей также передадут от "Укрзализныци" для Донецкой области. Там, где централизованное отопление не работает, они станут основным средством обогрева.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украине пройти эту зиму. По его словам, украинцам необходимо оставаться едиными, а также помогать друг другу для того, чтобы пройти очень сложную зиму.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому страна-агрессор пытается использовать зиму как оружие.

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