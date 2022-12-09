Пострадавшим от обстрелов регионам выделили помощь для прохождения зимы: подробности

Пострадавшие от российских обстрелов регионы Украины получат помощь. Она необходима для подготовки областей к прохождению зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украине пройти эту зиму. По его словам, украинцам необходимо оставаться едиными, а также помогать друг другу для того, чтобы пройти очень сложную зиму.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому страна-агрессор пытается использовать зиму как оружие.

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