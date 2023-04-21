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У постраждалих від землетрусів районах Туреччини пронісся ураган: є жертва

Фото: Туреччину накрив потужний шторм (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччиною пронісся потужний шторм, який накрив постраждалі від землетрусів регіони. Через ураган є загиблий та десятки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

Торнадо пронеслося в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш. Внаслідок негоди одна людина загинула, ще щонайменше 44 особи отримали поранення.

Ураган накрив палаткове містечко, де мешкають люди, постраждалі від землетрусів. Пошкоджено 170 наметів.

Крім того, потужний смерч перекинув автомобілі, позривав дахи та конструкції з будівель. Наразі у районі працюють відповідні служби.

Варто зазначити, що внаслідок серії землетрусів у Туреччині загинуло понад 50 тисяч осіб.

Нещодавно влада Туреччини заявила, що планує зробити Стамбул стійким до землетрусів.

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