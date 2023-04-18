Туреччина планує зробити Стамбул стійким до землетрусів

Про це заявив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурат Курум, передає РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

За його словами, першочергово будуть проводити роботи в зоні землетрусу на сході країни, але паралельно триватимуть процеси з убезпечення Стамбулу в разі майбутніх стихійних лих.

"Буде проведено значну трансформацію Стамбула на 1,5 мільйона осіб, з яких 500 тисяч будуть розселені в Анатолії, 500 тисяч - на європейській стороні та 500 тисяч - в Умраніє”, - сказав він.