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Туреччина планує зробити Стамбул стійким до землетрусів

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Вівторок 18 квітня 2023 06:16
Туреччина планує зробити Стамбул стійким до землетрусів Фото: Туреччина зробить Стамбул стійким до стихійних лих (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Влада Туреччини збирається зробити Стамбул стійким до землетрусів. Зокрема, планується розселення 1,5 млн людей до більш безпечних районів міста.

Про це заявив міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурат Курум, передає РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

За його словами, першочергово будуть проводити роботи в зоні землетрусу на сході країни, але паралельно триватимуть процеси з убезпечення Стамбулу в разі майбутніх стихійних лих.

"Буде проведено значну трансформацію Стамбула на 1,5 мільйона осіб, з яких 500 тисяч будуть розселені в Анатолії, 500 тисяч - на європейській стороні та 500 тисяч - в Умраніє”, - сказав він.

Нагадаємо, вранців 6 лютого Туреччину сколихнули потужні землетруси. Кількість загиблих вже сягнула 47 тисяч.

Після президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив, що в країні планують побудувати понад 300 тисяч будинків для постраждалих від землетрусів.

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