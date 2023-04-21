В пострадавших от землетрясений районах Турции пронесся ураган: есть жертва

Торнадо пронеслось в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш. В результате непогоды один человек погиб, еще по меньшей мере 44 человека получили ранения.

Ураган накрыл палаточный городок, где живут люди, пострадавшие от землетрясений. Повреждены 170 палаток.

Кроме того, мощный смерч перевернул автомобили, срывал крыши и конструкции из зданий. В настоящее время в районе работают соответствующие службы.

Следует отметить, что в результате серии землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек.

Недавно власти Турции заявили, что планируют сделать Стамбул устойчивым к землетрясениям.

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