Постраждалих ще більше: з'явилися фото наслідків удару РФ по Одесі
До одинадцяти зросло число постраждалих унаслідок удару, завданого російськими військовими по Одесі вдень, 11 липня. Рятувальники показали фото з місця влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула", - йдеться у повідомленні.
За останніми даними, вже відомо щонайменше про 11 постраждалих. Інформація оновлюється.
Обстріл Одеси 11 липня
11 липня російські терористи знову атакували цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами-камікадзе. Спочатку було відомо про вісьмох постраждалих людей. Потім до 9 осіб зросла кількість травмованих від прильоту.
Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вибухи пролунали посеред робочого дня, близько 10:00 ранку, коли чимало людей перебували на пляжах або були на роботі.
У результаті атаки зазнали ушкоджень житлові будинки, приватна станція технічного обслуговування, стайня та кілька автомобілів.
За даними джерел РБК-Україна російські терористи вдарили дронами по будівлі ТЦК в Одесі. Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень.
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