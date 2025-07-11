Постраждалих ще більше: з'явилися фото наслідків удару РФ по Одесі

До одинадцяти зросло число постраждалих унаслідок удару, завданого російськими військовими по Одесі вдень, 11 липня. Рятувальники показали фото з місця влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За останніми даними, вже відомо щонайменше про 11 постраждалих. Інформація оновлюється.

"Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси 11 липня

11 липня російські терористи знову атакували цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами-камікадзе. Спочатку було відомо про вісьмох постраждалих людей. Потім до 9 осіб зросла кількість травмованих від прильоту.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вибухи пролунали посеред робочого дня, близько 10:00 ранку, коли чимало людей перебували на пляжах або були на роботі.

У результаті атаки зазнали ушкоджень житлові будинки, приватна станція технічного обслуговування, стайня та кілька автомобілів.

За даними джерел РБК-Україна російські терористи вдарили дронами по будівлі ТЦК в Одесі. Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень.

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