Постраждали журналісти Reuters і не тільки: що відомо про ракетний удар по Краматорську

Російські загарбники вночі 25 серпня завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали іноземні журналісти.
Все, що відомо про обстріл Краматорська - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Цієї ночі російські війська атакували Краматорськ - одне з найбільших міст Донецької області. Як повідомила місцева влада, під удар потрапив готель. Також була пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.
На місце інциденту прибула поліція, рятувальники та медики. Триває рятувально-пошукова операція.
Фото: росіяни вдарили по готелю у Краматорську (t.me/VadymFilashkin)
Як встановили правоохоронці та рятувальники, росіяни випустили по Краматорську балістичні ракети "Іскандер-М".
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Варто додати, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, армія РФ випустила цієї ночі по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", а також шість авіаційних ракет типу Х-59/Х-69 та дев'ять ударних дронів.
Сили протиповітряної знищили вісім дронів-камікадзе у Миколаївській області.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зранку повідомив, що внаслідок удару по готелю постраждали троє журналістів. Вони є громадянами України, США та Британії. Також була інформація, що одна людина перебуває під завалами.
Цю інформацію також підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначили, що в результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю. З другого поверху врятували особу, ще одну людину шукають.
Станом на 11:00 рятувальники розібрали 60 тонн будівельних конструкцій.
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Прокуратура уточнювала, що у готелі, який потрапив під обстріл, тілесні ушкодження отримали іноземні журналісти 38 та 40 років. У поранених - мінно-вибухова травма, забій головного мозку, перелом ноги, контузія, різані рани тіла.
Агентство Reuters повідомило, що внаслідок обстрілу постраждали його журналісти. Відомо, що в готелі у Краматорську зупинилась команда Reuters з шести людей.
"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги", - йдеться у заяві видання.
Пізніше очільник Донецької ОВА підтвердив, що усі постраждалі - журналісти Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії.
За словами Вадима Філашкіна, кількість поранених зросла до чотирьох.
t.me/VadymFilashkin
Також через атаку окупантів постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона висвітлює війну РФ проти України. У момент атаки вона їхала поруч в автомобілі.
Журналістка отримала легкі ушкодження.Жінка у своїх соцмережах показала фото пошкодженої автівки.
"Моя перша особиста кров, пролита за Україну - якраз на День незалежності. Після 10 років війни. "Іскандер" поруч зі мною… Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити", - написала Андрушевська у Facebook.
скриншот facebook.com/monikandruszewska
Міністерство закордонних справ України відреагувало на удар по Краматорську. Речник відомства назвав дії Росії варварським злочином та закликав світ засудити обстріл, внаслідок якого постраждали журналісти іноземних ЗМІ.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ДСНС, Офісу генпрокурора, Reuters та Polsat News.
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