Пострадали журналисты Reuters и не только: что известно о ракетном ударе по Краматорску

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Этой ночью российские войска атаковали Краматорск - один из крупнейших городов Донецкой области. Как сообщили местные власти, под удар попала гостиница. Также была повреждена многоэтажка поблизости.

На место инцидента прибыли полиция, спасатели и медики. Продолжается спасательно-поисковая операция.

Фото: россияне ударили по гостинице в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)

Чем атаковала Россия

Как установили правоохранители и спасатели, россияне выпустили по Краматорску баллистические ракеты "Искандер-М".

t.me/pgo_gov_ru

Следует добавить, по сообщениям Воздушных сил ВСУ, армия РФ выпустила этой ночью по Украине крылатую ракету "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М", а также шесть авиационных ракет типа Х-59/Х-69 и девять ударных дронов.

Силы противовоздушной уничтожили восемь дронов-камикадзе в Николаевской области.

Кто среди пострадавших

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин утром сообщил, что в результате удара по гостинице пострадали трое журналистов. Они - граждане Украины, США и Британии. Также была информация, что один человек находится под завалами.

Эту информацию также подтвердила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отметили, что в результате обстрела было частично разрушено двухэтажное здание отеля. Со второго этажа спасли человека, еще одного человека ищут.

По состоянию на 11:00 спасатели разобрали 60 тонн строительных конструкций.

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Прокуратура уточняла, что в отеле, попавшем под обстрел, телесные повреждения получили иностранные журналисты 38 и 40 лет. У раненых - минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия, резаные раны тела.

Агентство Reuters сообщило, что в результате обстрела пострадали его журналисты. Известно, что в гостинице в Краматорске остановилась команда Reuters из шести человек.

"Один наш коллега считается пропавшим без вести, еще двое доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении издания.

Позже глава Донецкой ОВА подтвердил, что все пострадавшие - журналисты Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами находится журналист из Великобритании.

По словам Вадима Филашкина, количество раненых возросло до четырех.

t.me/VadymFilashkin

Также из-за атаки оккупантов пострадала польская журналистка Моника Андрушевская. Она освещает войну РФ против Украины. В момент атаки она ехала рядом в автомобиле.

Журналистка получила легкие повреждения. Женщина в своих соцсетях показала фото поврежденного автомобиля.

"Моя первая личная кровь, пролитая за Украину - как раз на День независимости. После 10 лет войны. "Искандер" рядом со мной… Ты просто едешь по городу. Просто живешь. Просто дышишь. Этого достаточно, чтобы россияне попытались тебя убить", - написала Андрушевская в Facebook

скриншот facebook.com/monikandruszewska

Обновлено в 15:20

Городской совет сообщил, что в Краматорске уже известно о шести пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на удар по Краматорску. Спикер ведомства назвал действия России варварским преступлением и призвал мир осудить обстрел, в результате которого пострадали журналисты иностранных СМИ.