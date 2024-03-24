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Постраждали на виробництві? У ПФУ назвали строки виплати одноразової допомоги

Україна, Неділя 24 березня 2024 14:23
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Постраждали на виробництві? У ПФУ назвали строки виплати одноразової допомоги Фото: українцям розповіли про терміни виплати одноразової допомоги у разі травми на виробництві (freepik.com)
Автор: Наталія Гурковська

Стали відомі строки виплати одноразової допомоги у випадку травми на виробництві. Такий самий механізм працює і у разі загибелі працівника на виробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

"Одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві виплачується в місячний строк з дня визначення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) стійкої втрати професійної працездатності", - пояснюють в Пенсійному фонді.

Виплати у разі смерті потерпілого

Такий же механізм в Україні працює і у випадку смерті людини на виробництві.

"У разі смерті потерпілого одноразова допомога виплачується членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні, у місячний строк з дня смерті потерпілого (стаття 41 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування")", - наголошують спеціалісти.

Хто може отримати виплати

Як раніше писало РБК-Україна, законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено кілька видів страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. При цьому в більшості випадків розмір виплат залежить від травмування. Докладніше - у матеріалі.

Наприклад, у 2019 році в Україні зафіксували понад 4 тисячі постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві. При цьому понад 400 людей загинули на виробництві в Україні того року.

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