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Пострадали на производстве? В ПФУ назвали сроки выплаты единоразовой помощи

Украина, Воскресенье 24 марта 2024 14:23
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Пострадали на производстве? В ПФУ назвали сроки выплаты единоразовой помощи Фото: украинцам рассказали о сроках выплаты единоразовой помощи в случае травмы на производстве (freepik.com)
Автор: Наталия Гурковская

Стали известны сроки выплаты единоразовой помощи в случае травмы на производстве. Такой же механизм работает и в случае гибели работника на производстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

"Одноразовая помощь пострадавшему в результате несчастного случая на производстве выплачивается в месячный срок со дня определения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) устойчивой потери профессиональной трудоспособности", - объясняют в Пенсионном фонде.

Выплаты в случае смерти потерпевшего

Такой же механизм работает в Украине и в случае смерти человека на производстве.

"В случае смерти потерпевшего одноразовая помощь выплачивается членам его семьи и лицам, находившимся на его содержании, в месячный срок со дня смерти потерпевшего (статья 41 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании")", - отмечают специалисты.

Кто может получить выплаты

Как ранее писало РБК-Украина, законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрены несколько видов страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. При этом в большинстве случаев размер выплат зависит от степени травмирования. Подробнее - в материале.

Для примера, в 2019 году в Украине зафиксировали больше 4 тысяч пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве. При этом больше 400 человек погибли на производстве в Украине в тот год.

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