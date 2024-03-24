Пострадали на производстве? В ПФУ назвали сроки выплаты единоразовой помощи

Фото: украинцам рассказали о сроках выплаты единоразовой помощи в случае травмы на производстве (freepik.com)

Стали известны сроки выплаты единоразовой помощи в случае травмы на производстве. Такой же механизм работает и в случае гибели работника на производстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

"Одноразовая помощь пострадавшему в результате несчастного случая на производстве выплачивается в месячный срок со дня определения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) устойчивой потери профессиональной трудоспособности", - объясняют в Пенсионном фонде. Выплаты в случае смерти потерпевшего Такой же механизм работает в Украине и в случае смерти человека на производстве. "В случае смерти потерпевшего одноразовая помощь выплачивается членам его семьи и лицам, находившимся на его содержании, в месячный срок со дня смерти потерпевшего (статья 41 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании")", - отмечают специалисты.