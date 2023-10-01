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Постраждалі від війни українці можуть пройти лікування за кордоном: пояснення від МОЗ

Фото: постраждалі від війни українці можуть пройти лікування за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, можуть бути евакуйовані й доправлені на спеціалізоване лікування за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Медична евакуація здійснюється за допомогою міжнародних партнерів, якій також й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік. 

Як відбувається евакуація

  • спочатку МОЗ подає запит на евакуацію й отримує на нього пропозиції від лікарень в країнах ЄС;
  • координатори МОЗ контактують з координаторами країн, які приймають пацієнтів та погоджують етапи, а також маршрути безпечного транспортування; 
  • перевезення до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони "Укрзалізниці" та інші.

До закордонних клінік насамперед направляються: 

  • пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);
  • діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • діти з орфанними захворюваннями.

Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон.

"Підтвердити відповідність критеріям необхідно за допомогою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого". Вона має бути заповнена лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон", - додають в МОЗ. 

Під час евакуації пацієнт повинен мати із собою закордонний або ж внутрішній паспорт. Також необхідні виписки з історії хвороби. 

У разі необхідності подальшого післяопераційного догляду - пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі. 

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Мінстерство охорони здоров'я України