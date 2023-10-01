Постраждалі від війни українці можуть пройти лікування за кордоном: пояснення від МОЗ

Українці, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, можуть бути евакуйовані й доправлені на спеціалізоване лікування за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Медична евакуація здійснюється за допомогою міжнародних партнерів, якій також й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік.
Як відбувається евакуація
До закордонних клінік насамперед направляються:
Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон.
"Підтвердити відповідність критеріям необхідно за допомогою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого". Вона має бути заповнена лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон", - додають в МОЗ.
Під час евакуації пацієнт повинен мати із собою закордонний або ж внутрішній паспорт. Також необхідні виписки з історії хвороби.
У разі необхідності подальшого післяопераційного догляду - пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі.
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