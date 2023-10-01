Пострадавшие от войны украинцы могут пройти лечение за границей: объяснение Минздрава

Украинцы, пострадавшие в результате полномасштабной войны, могут быть эвакуированы и доставлены на специализированное лечение за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Медицинская эвакуация осуществляется с помощью международных партнеров, которой также и обеспечивают транспортировку медицинскими авиарейсами из медицинского эвакуационного хаба в Польше в европейские клиники.
Как происходит эвакуация
В зарубежные клиники в первую очередь направляются:
Семейный или лечащий врач стационара принимает решение о направлении пациента на лечение за границу.
"Подтвердить соответствие критериям необходимо с помощью первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного". Она должна быть заполнена врачом учреждения здравоохранения, который осуществляет координацию направления граждан Украины для лечения за границу", - добавляют в Минздраве.
Во время эвакуации пациент должен иметь с собой заграничный или внутренний паспорт. Также необходимы выписки из истории болезни.
В случае необходимости дальнейшего послеоперационного ухода - пациента могут сопровождать родственники или близкие.
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