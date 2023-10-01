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Пострадавшие от войны украинцы могут пройти лечение за границей: объяснение Минздрава

Фото: пострадавшие от войны украинцы могут пройти лечение за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцы, пострадавшие в результате полномасштабной войны, могут быть эвакуированы и доставлены на специализированное лечение за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Медицинская эвакуация осуществляется с помощью международных партнеров, которой также и обеспечивают транспортировку медицинскими авиарейсами из медицинского эвакуационного хаба в Польше в европейские клиники. 

Как происходит эвакуация

  • сначала Минздрав подает запрос на эвакуацию и получает на него предложения от больниц в странах ЕС;
  • координаторы Минздрава контактируют с координаторами стран, которые принимают пациентов и согласовывают этапы, а также маршруты безопасной транспортировки; 
  • перевозки в медицинский эвакохаб в Польше обеспечивают транспортные медицинские команды областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медицинские вагоны "Укрзализныци" и другие.

В зарубежные клиники в первую очередь направляются: 

  • пациенты с травмами, которые нуждаются в предоставлении третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
  • пациенты, нуждающиеся в предоставлении комбустиологической помощи (в случае ожогов);
  • дети с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;
  • взрослые пациенты с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;
  • дети с орфанными заболеваниями.

Семейный или лечащий врач стационара принимает решение о направлении пациента на лечение за границу.

"Подтвердить соответствие критериям необходимо с помощью первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного". Она должна быть заполнена врачом учреждения здравоохранения, который осуществляет координацию направления граждан Украины для лечения за границу", - добавляют в Минздраве. 

Во время эвакуации пациент должен иметь с собой заграничный или внутренний паспорт. Также необходимы выписки из истории болезни. 

В случае необходимости дальнейшего послеоперационного ухода - пациента могут сопровождать родственники или близкие.

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Министерство здравоохранения Украины