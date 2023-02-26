Постраждалі від війни українці можуть отримати лікування за кордоном: інструкція від МОЗ

Від початку повномасштабної війни в Україні міжнародні партнери продовжують організовувати транспортування та лікування постраждалих українців до клінік Європи.

"За допомогою міжнародних партнерів, у рамках співпраці МОЗ України з урядом Польщі та за підтримки ВООЗ, БО "Лікарі без кордонів", БФ "Медична місія", авіакомпаній і транспортних бригад парамедиків із Польщі, Німеччини, Данії, Швеції, Норвегії та інших країн здійснюється важлива технічна функція: постраждалих чи хворих українців перевозять спеціальним медичним автотранспортом до проміжних аеропортів і медичних евакуаційних хабів, за потреби надають оперативно медичну допомогу на етапі евакуації та супроводжують пацієнтів до лікарень", - йдеться у повідомленні.

Алгоритм медичної евакуації в закордонні лікарні наступний:

Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон;

До закордонних клінік транспортуються насамперед діти та дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами;

Лікуючий або сімейний лікар інформує обласного координатора з медичної евакуації;

МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації;

Якщо пацієнт (чи його законний представник) дає згоду на медичну евакуацію, то МОЗ надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії;

МОЗ отримує через платформу Early Warning and Response System (EWRS) пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу;

Координатори з медевакуації Міністерства у постійній комунікації з лікарнями, що приймають пацієнтів, узгоджують етапи та маршрути безпечного транспортування;

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України транспортують пацієнтів від лікарень у прифронтовій зоні чи на деокупованих територіях до медичних закладів Львівської області;

Відтак спеціальним медичним автотранспортом чи медичними гелікоптерами/літаками українців транспортують за кордон для спеціалізованого лікування;

МОЗ України за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС/ЄЕЗ, через платформу EWRS проводить моніторинг пацієнтів;

Після завершення лікування пацієнти мають змогу повернутися в Україну за сприяння посольств чи консульств України у відповідній країні.

МОЗ звертає увагу, що якщо ви чи рідна вам людина потребуєте медичної евакуації, звертайтеся, перш за все, до сімейних лікарів. Комунікація Міністерства охорони здоровʼя з сімейними лікарями триває постійно і безперервно.