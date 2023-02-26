Пострадавшие от войны украинцы могут получить лечение за границей: инструкция от Минздрава

С начала полномасштабной войны в Украине международные партнеры продолжают организовывать транспортировку и лечение пострадавших украинцев в клиники Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.
"С помощью международных партнеров, в рамках сотрудничества Минздрава Украины с правительством Польши и при поддержке ВОЗ, БО "Врачи без границ", БФ "Медицинская миссия", авиакомпаний и транспортных бригад парамедиков из Польши, Германии, Дании, Швеции, Норвегии и других стран осуществляется важная техническая функция: пострадавших или больных украинцев перевозят специальным медицинским автотранспортом в промежуточные аэропорты и медицинские эвакуационные хабы, при необходимости оказывают оперативно медицинскую помощь на этапе эвакуации и сопровождают пациентов в больницы", - говорится в сообщении.
Алгоритм медицинской эвакуации в зарубежные больницы:
Минздрав обращает внимание, что если вы или родной вам человек нуждаетесь в медицинской эвакуации, обращайтесь, прежде всего, к семейным врачам. Коммуникация Министерства здравоохранения с семейными врачами продолжается постоянно и непрерывно.
Напомним, что случаи заражения новым видом коронавируса "Кракен" (Omicron XBB.1.5) были зафиксированы уже в четырех областях Украины.
В Украине ряд лекарственных препаратов, в том числе и антибиотики, можно приобрести по электронному рецепту. С весны список использования е-рецепта планируют расширить.
Министерство здравоохранения Украины уже весной расширит электронный рецепт на все рецептурные лекарства.
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