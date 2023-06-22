Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають по 5 тисяч гривень: уряд оприлюднив порядок

Кабінет міністрів запровадив виплату одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської ГЕС у розмірі 5000 гривень на одну особу. Кошти будуть виплачуватися у 2023 році Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 19 червня 2023 р. № 626 .

Постраждалим населенням визнаються особи, які на момент підриву греблі Каховської ГЕС проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей.

Умовою також є, що станом на 5 червня вони не були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

До постраждалого населення також належать особи, які перемістилися після 6 червня з тимчасово окупованих РФ територій Миколаївської та Херсонської областей.

Призначення допомоги

Призначення матеріальної грошової допомоги проводиться органами соціального захисту населення на підставі заяви постраждалої особи за формою за умови пред’явлення:

документа, що посвідчує особу, або єДокумента;

документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

Заява може бути подана особисто постраждалою особою або передана через начальника сільської, міської військової адміністрації, або уповноважену ним особу, старосту до органу соціального захисту населення.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня, через що 80 населених пунктів виявилися затопленими. Вода піднялася у деяких місцях до 5 метрів. Станом на зараз вода вже відійшла.

Уряд виділив 565 млн гривень для допомоги постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях через підрив РФ Каховської ГЕС.

У Мінагрополітики заявили, що знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.