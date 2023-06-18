Постраждалі від підриву ГЕС можуть звернутися за психологічною допомогою: інструкція

В Херсонській та прилеглих областях працюють групи надавачів послуг із першої психологічної допомоги. Вони мають допомогти людям перенести стресові події після підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Команди фахівців із психосоціальної підтримки, мобільні бригади психологів і гуманітарного реагування готові у будь-який момент надавати херсонцям низку психологічних сервісів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що докладну інформацію про надавача послуг першої психологічної допомоги, а також види допомоги, регіон, контактну особу можна отримати, скориставшись таблицею за посиланням.
Постраждалим будуть допомагати Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті міністрів України спільно з Технічною робочою групою із ПЗПСП, яку очолюють World Health Organization (WHO) та International Medical Corps.
Росія в ніч на 6 червня підірвала заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через це було затоплено десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.
Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.
До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.
Детальніше про ситуацію після теракту на Каховській ГЕС в матеріалі РБК-Україна.
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