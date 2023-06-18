Пострадавшие от подрыва ГЭС могут обратиться за психологической помощью: инструкция

"Команды специалистов по психосоциальной поддержке, мобильные бригады психологов и гуманитарного реагирования готовы в любой момент предоставлять херсонцам ряд психологических сервисов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробную информацию о поставщике услуг первой психологической помощи, а также виды помощи, регион, контактное лицо можно получить, воспользовавшись таблицей по ссылке.

Пострадавшим будут помогать Координационный центр по психическому здоровью при Кабинете министров Украины совместно с Технической рабочей группой по ПЗПСП, которую возглавляют World Health Organization (WHO) и International Medical Corps.

Подрыв Каховской ГЭС

Россия в ночь на 6 июня взорвала заранее заминированную дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого были затоплены десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация в Херсоне и области

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.