Постраждали шість регіонів, але більшість цілей збито. Що відомо про атаку РФ по Україні

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська та Миколаївська області.

Зокрема, у Києві горіли склади, знищені господарські споруди, є постраждалі. А в Миколаєві через обстріл дронів пошкоджено дев’ять багатоповерхівок, десятки гаражів і автомобілів, десятеро людей дістали поранення.

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