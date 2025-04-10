Руйнування та постраждалі: у Києві ліквідували наслідки повітряної атаки (фото)

Після нічного дронового удару по Києву рятувальники працювали на місцях уражень. У столиці горіли склади, знищені господарські споруди, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Надзвичайники показали фото наслідків ворожої повітряної атаки на Київ цієї ночі, 10 квітня, та уточнили наслідки

Зазначається, що рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста через російський удар дронами.

Дарницький район

Тут через атаку "Шахедів" були пошкоджені приватні будинки та автомобілі, повністю знищена одна з господарчих споруд.

"Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша - множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації", - передали в ДСНС.

Голосіївський район

Як передали надзвичайники, тут внаслідок російської повітряної атаки сталось загоряння складського приміщення.

Пожежі були ліквідовані, фото наслідків

"Усі пожежі, спричинені атакою - ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - розповіли у Службі.

Також у ДСНС оприлюднили в мережі кадри з наслідками "Шахедної" атаки противника на столицю України цієї ночі.

Крім того, на тлі дронової атаки у Миколаєві прогриміли вибухи - у місті сталися дві пожежі, були постраждалі.

Удар "Шахедів" по Києву

Як повідомлялося раніше, 9 квітня пізно ввечері у кількох областях України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Фіксувався запуск кількох груп ударних безпілотників противника з різних напрямків.

Додамо, що майже опівночі у Києві пролунали вибухи, й стало відомо про роботу ППО через удар БПЛА ворога

Представники міської влади розповіли, що у Києві у двох районах зафіксували пожежу та руйнування будинку, а також повідомлялося, що одна людина була заблокована.