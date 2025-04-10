Пострадали шесть регионов, но большинство целей сбито. Что известно об атаке РФ по Украине

В ночь на 10 апреля российские войска атаковали Украину 145 дронами. ПВО сбила большинство из них.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 10 апреля противник атаковал 145 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.
Дроны оккупанты запускали с направлений - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 85 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны", - отметили военные.
Кроме того, 49 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.
В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.
В частности, в Киеве горели склады, уничтожены хозяйственные постройки, есть пострадавшие. А в Николаеве из-за обстрела дронов повреждены девять многоэтажек, десятки гаражей и автомобилей, десять человек получили ранения.
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