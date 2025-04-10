Пострадали шесть регионов, но большинство целей сбито. Что известно об атаке РФ по Украине

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.

В частности, в Киеве горели склады, уничтожены хозяйственные постройки, есть пострадавшие. А в Николаеве из-за обстрела дронов повреждены девять многоэтажек, десятки гаражей и автомобилей, десять человек получили ранения.

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