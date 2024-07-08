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"Постраждали майже всі корпуси". Що відомо про наслідки удару по "Охматдиту" в Києві

"Охматдит" постраждав від російського обстрілу (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Внаслідок російського обстрілу 8 липня постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит".

РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки ворожої атаки для найбільшої дитячої лікарні в Україні.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

За словами завідуючого відділенням трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит" Олександра Лисиці, внаслідок чергового злочину росіян постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.

Новий корпус - також.

Постраждалий новий корпус "Охматдиту" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Питання - в масштабі руйнувань", - зауважив медик.

Він додав, що корпус діалізу (гострих інтоксикацій) - майже повністю зруйновано, адже саме в нього відбулось "основне влучання".

Деякі будівлі "Охматдиту" практично зруйновані (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На запитання, чи є постраждалі (діти, дорослі, працівники), лікар відповів: "Є".

"Зараз важко сказати, рахуємо, скільки втрат. Однозначно є", - уточнив заввідділенням.

Наслідки ворожої атаки в "Охматдиті" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У прес-службі "Охматдиту" офіційно підтвердили: "Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі".

"Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам. Деталі згодом", - наголосили на сторінці лікарні у Facebook.

Допис "Охматдиту" (скриншот: facebook.com/ndslohmatdyt)

Підтримати лікарню можна:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ свідомо вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Дивіться також, який вигляд має "Охматдит" у Києві після удару.

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