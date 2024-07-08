"Постраждали майже всі корпуси". Що відомо про наслідки удару по "Охматдиту" в Києві

Внаслідок російського обстрілу 8 липня постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит".
РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки ворожої атаки для найбільшої дитячої лікарні в Україні.
За словами завідуючого відділенням трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит" Олександра Лисиці, внаслідок чергового злочину росіян постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.
Новий корпус - також.
Постраждалий новий корпус "Охматдиту" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
"Питання - в масштабі руйнувань", - зауважив медик.
Він додав, що корпус діалізу (гострих інтоксикацій) - майже повністю зруйновано, адже саме в нього відбулось "основне влучання".
Деякі будівлі "Охматдиту" практично зруйновані (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
На запитання, чи є постраждалі (діти, дорослі, працівники), лікар відповів: "Є".
"Зараз важко сказати, рахуємо, скільки втрат. Однозначно є", - уточнив заввідділенням.
Наслідки ворожої атаки в "Охматдиті" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
У прес-службі "Охматдиту" офіційно підтвердили: "Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі".
"Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам. Деталі згодом", - наголосили на сторінці лікарні у Facebook.
Допис "Охматдиту" (скриншот: facebook.com/ndslohmatdyt)
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ свідомо вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Дивіться також, який вигляд має "Охматдит" у Києві після удару.
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