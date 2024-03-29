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Постраждали магазини і машини. У ЗСУ показали фото наслідків обстрілу Одеси

Фото: У ЗСУ показали фото наслідків обстрілу Одеси (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Одесу постраждали люди, а також автомобілі та магазини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Ворог підступно спрямовує ракетні удари по промислових і житлових районах Одеси", - пишуть військові.

За їхніми словами, саме внаслідок ворожої агресії страждають мирні жителі. 

Фото: Наслідки ударів (t.me/SJTF_Odes)

З травмами від падіння уламків збитих ворожих ракет госпіталізовано 3 людини. Серед травмованих двоє дітей.

У Силах оборони наголосили, що навіть збиті ворожі ракети здатні досить суттєво нашкодити.

Обстріл Одеси

Сьогодні російські окупанти з акваторії Чорного моря направили 2 керовані авіаційні ракети по Одесі. Обидві цілі було збито, проте від осколків постраждали діти.

Повітряні сили України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, за уточненою інформацією, унаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 і 10 років.

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