Постраждали магазини і машини. У ЗСУ показали фото наслідків обстрілу Одеси

Сьогодні російські окупанти з акваторії Чорного моря направили 2 керовані авіаційні ракети по Одесі. Обидві цілі було збито, проте від осколків постраждали діти.

Повітряні сили України уточнили, що під час ворожої атаки над Одеською областю було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, за уточненою інформацією, унаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 і 10 років.

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