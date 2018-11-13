Пострадавший от столкновения норвежский фрегат практически затонул

Фото: авария фрегата и танкера (twitter.com/TimDotChoi)

Сейчас фрегат стабилизировали в одном положении

В Норвегии военный фрегат Helge Ingstad после столкновения из нефтяным танкером практически затонул. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NRK.

Ранее специалисты ВМС Норвегии закрепили поврежденный фрегат тросами у берега, однако утром во вторник, 13 ноября, два троса разорвались и фрегат опустился под воду еще на метр.

"В 6 утра порвались тросы на передней части судна. Не выдержали предохранители. В результате судно погрузилось еще глубже", - сообщил представитель Минобороны Норвегии Ховард Матисен.

По его словам, сейчас фрегат стабилизировали в одном положении.

Напомним, что 8 ноября в Норвегии фрегат возвращался с учений НАТО и столкнулся с танкером, в результате инцидента пострадали 8 человек. После аварии на фрегат Helge Ingstad стала поступать вода, и корабль мог затонуть, экипаж был эвакуирован.