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В Норвегии после столкновения танкера с фрегатом остановились заводы

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 16:07
Фото: авария фрегата и танкера (twitter.com/TimDotChoi)
Фото: авария фрегата и танкера (twitter.com/TimDotChoi)

Крупнейший нефтяной терминал и газовый завод остановились после инцидента

В Норвегии после столкновения нефтяного танкера с военным фрегатом Helge Ingstad закрылись несколько нефтяных и газовых заводов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что авария привела к закрытию крупного экспортного терминала по приему североморской нефти, который принадлежит компании Equinor. Кроме того, на неопределенный срок остановился газовый завод Kollsnes, мощность которого составляет 144,5 млн кубометров в сутки. Завод поставляет продукты переработки газа в Великобританию и страны Европы.

Также сообщается, что добыча сырья на платформе Troll A тоже была приостановлена, как и на месторождениях Oseberg и Grane.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии фрегат возвращался с учений НАТО и столкнулся с танкером, в результате инцидента пострадали 8 человек. После аварии на фрегат Helge Ingstad стала поступать вода, и корабль мог затонуть, экипаж был эвакуирован.

Отметим, сегодня польская государственная компания PGNiG подписала 24-летний контракт на поставку сжиженного природного газа с американской компанией Cheniere Energy.

 

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