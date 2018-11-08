В Норвегии фрегат возвращался с учений НАТО и столкнулся с танкером, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (nrk.no)

В результате столкновения пострадали 7 человек

У берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО, столкнулся с танкером Sola TS. В результате столкновения пострадали семь человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Отмечается, что столкновение произошло в коммуне Эйгарден.

По данным спасателей, фрегат со 137 людьми на борту потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы.

На борту танкера находятся 23 человека, их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, угрозы затопления судна нет.

Фото: место происшествия (nrk.no)

Причины случившегося выясняются.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии прошли крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture.

Адмирал США Джеймс Фогго заявил, что маневры прошли успешно.

В масштабных учениях приняли участие войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.

Кроме того, к Trident Juncture привлекли 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

Также РБК-Украина писало, что 2 ноября, российский разведывательный самолет Ту-142 пролетел на низкой высоте над американским штабным кораблем Mount Whitney во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.