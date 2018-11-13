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Постраждалий від зіткнення норвезький фрегат практично затонув

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 13:05
Постраждалий від зіткнення норвезький фрегат практично затонув
Фото: аварія фрегата і танкера (twitter.com/TimDotChoi)

Зараз фрегат стабілізували в одному положенні

В Норвегії військовий фрегат Helge Ingstad після зіткнення з нафтовим танкером практично затонув. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NRK.

Раніше фахівці ВМС Норвегії закріпили пошкоджений фрегат тросами біля берега, проте вранці у вівторок, 13 листопада, два троси розірвалися і фрегат опустився під воду ще на метр.

"О 6 ранку порвалися троси на передній частині судна. Не витримали запобіжники. В результаті судно затонуло ще глибше", - повідомив представник Міноборони Норвегії Ховард Матісен.

За його словами, зараз фрегат стабілізували в одному положенні.

Нагадаємо, що 8 листопада в Норвегії фрегат повертався з навчань НАТО і зіткнувся з танкером, в результаті інциденту постраждали 8 людей. Після аварії на фрегат Helge Ingstad стала надходити вода, і корабель міг затонути, екіпаж був евакуйований.

 

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