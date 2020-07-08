Постраждалий через пожежу в Луганській області помер, в лікарні 17 дітей

Фото: пожежа в Луганській області (dsns.gov.ua)

Загалом у лікарні 27 людей

Через пожежу в Луганській області помер чоловік, який знаходився у важкому стані та перебував в реанімації з термічними опіками. Наразі в місцевій лікарні перебуває 27 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook, представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

Також в лікарні зараз 17 дітей. За словами представника омбудсмена, їх стан стабільний.

Крім того, в с. Смолянинове через пожежу знищено 23 житлових будинки, пошкоджено 36 будинків.

Відзначимо, пожежа в Луганській області спалахнула 7 липня. До гасіння вогню залучено близько 450 військових. Також задіяні близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області знищили майже 5 гектарів території.

Відзначимо, до гасіння пожеж не можуть залучити авіацію ДСНС, оскільки бойовики не дають згоди на припинення вогню.