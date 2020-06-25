Пострадавшим от взрыва на Позняках начали выдавать квартиры

Пострадавшим в результате взрыва на Позняках начали выдавать новые квартиры. Первые 12 квартир выделили уже сегодня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, правительство выделило пострадавшим 40 квартир. Сегодня новое жилье получили семьи с детьми, а также двое человек, которые потеряли родственников.

Президент также отметил, что все квартиры новые, не со вторичного рынка, однако в них необходимо сделать ремонт, кроме тех, сертификаты на которые выдали сегодня.

При этом было отмечено, что в квартирах нет газа и они оснащены электрическими плитами.

Ранее сообщалось, что киевская власть выделит 30 млн гривен на новое жилье.

По факту взрыва открыли уголовное производство, прокуратура квалифицировала взрыв, как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.