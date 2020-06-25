Постраждалим від вибуху на Позняках почали видавати квартири

Постраждалим в результаті вибуху на Позняках почали видавати нові квартири. Перші 12 квартир виділили вже сьогодні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, уряд виділив постраждалим 40 квартир. Сьогодні нове житло отримали сім'ї з дітьми, а також двоє осіб, які втратили родичів.

Президент також відзначив, що все нові квартири, не із вторинного ринку, проте в них необхідно зробити ремонт, крім тих, які видали сертифікати на сьогодні.

При цьому було відзначено, що у квартирах немає газу і вони оснащені електричними плитами.

Раніше повідомлялося, що київська влада виділить 30 млн гривень на нове житло.

За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.