ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пострадавшие от войны на востоке и юге Украины получают гумпомощь от "АТБ" и Procter & Gamble

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 13:01
Пострадавшие от войны на востоке и юге Украины получают гумпомощь от "АТБ" и Procter & Gamble Фото: пострадавшие от войны в Украине получают гуманитарную помощь от "АТБ" и Procter & Gamble (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компании "АТБ" и Procter & Gamble Ukraine в рамках совместной гуманитарной миссии передали для распространения среди пострадавших от войны украинцев, которые живут на юге и востоке страны, тысячи пакетов средств гигиены и бытовой химии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соорганизаторов благотворительной акции.

Так, тысячи гигиенических товаров (шампуни, гели для душа, мыло жидкое и туалетное, гигиенические прокладки и т.д.) и товаров бытовой химии (стиральный порошок, средства для мытья посуды и пола и тому подобное) уже получают жители областей на востоке и юге страны от волонтеров проекта "Каритас Украина", которое называется "Реагирования на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине".

Как сообщили организаторы, помощь равномерно распределяют среди ячеек проекта: "Каритас Донецк" (штаб сейчас работает в г. Днепр), "Каритас Запорожье", "Каритас Мариуполь" (штаб сейчас работает в г. Запорожья).

Работники и волонтеры проекта "Каритас" направляют гуманитарную помощь от "АТБ" и Procter & Gamble Ukraine людям, которые пострадали от войны, находятся недалеко от зон активных боевых действий, внутренне перемещенным лицам, а также жителям городов и сел, из которых украинские воины выбили оккупантов.

Особое внимание во время распределения средств гигиены и бытовой химии в рамках гуманитарного проекта уделяют социально уязвимым слоям населения: многодетным семьям, беременным женщинам, людям пожилого возраста, людям с инвалидностью и маломобильным лицам.

Они в первую очередь получат помощь благотворителей. Другим людям, нуждающимся в такой поддержке, помощь будет предоставлена по их запросу, если это будет возможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБ Гуманитарная помощь
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти
Вадим ДенисенкоИсполнительный директор Украинского Института будущего, советник главы МВД Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти