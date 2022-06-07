Пострадавшие от войны на востоке и юге Украины получают гумпомощь от "АТБ" и Procter & Gamble

Компании "АТБ" и Procter & Gamble Ukraine в рамках совместной гуманитарной миссии передали для распространения среди пострадавших от войны украинцев, которые живут на юге и востоке страны, тысячи пакетов средств гигиены и бытовой химии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соорганизаторов благотворительной акции.

Так, тысячи гигиенических товаров (шампуни, гели для душа, мыло жидкое и туалетное, гигиенические прокладки и т.д.) и товаров бытовой химии (стиральный порошок, средства для мытья посуды и пола и тому подобное) уже получают жители областей на востоке и юге страны от волонтеров проекта "Каритас Украина", которое называется "Реагирования на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине".

Как сообщили организаторы, помощь равномерно распределяют среди ячеек проекта: "Каритас Донецк" (штаб сейчас работает в г. Днепр), "Каритас Запорожье", "Каритас Мариуполь" (штаб сейчас работает в г. Запорожья).

Работники и волонтеры проекта "Каритас" направляют гуманитарную помощь от "АТБ" и Procter & Gamble Ukraine людям, которые пострадали от войны, находятся недалеко от зон активных боевых действий, внутренне перемещенным лицам, а также жителям городов и сел, из которых украинские воины выбили оккупантов.

Особое внимание во время распределения средств гигиены и бытовой химии в рамках гуманитарного проекта уделяют социально уязвимым слоям населения: многодетным семьям, беременным женщинам, людям пожилого возраста, людям с инвалидностью и маломобильным лицам.

Они в первую очередь получат помощь благотворителей. Другим людям, нуждающимся в такой поддержке, помощь будет предоставлена по их запросу, если это будет возможно.