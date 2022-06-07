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Постраждалі від війни на сході та півдні України отримують гумдопомогу від "АТБ" і Procter & Gamble

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Вівторок 07 червня 2022 13:01
Постраждалі від війни на сході та півдні України отримують гумдопомогу від "АТБ" і Procter & Gamble Фото: постраждалі від війни в Україні отримують гуманітарну допомогу від "АТБ" і Procter & Gamble (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанії "АТБ" і Procter & Gamble Ukraine у межах спільної гуманітарної місії передали для поширення серед постраждалих від війни українців, які живуть на півдні та сході країни, тисячі пакунків засобів для гігієни та побутової хімії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співорганізаторів благодійної акції.

Так, тисячі гігієнічних товарів (шампуні, гелі для душа, мило рідке та туалетне, гігієнічні прокладки тощо) та товарів побутової хімії (пральний порошок, засоби для миття посуду та підлоги тощо) вже отримують мешканці областей на сході та півдні країни від волонтерів проекту "Карітас Україна", що має назву "Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні".

Як повідомили організатори, допомогу рівномірно розподіляють серед осередків проекту: "Карітас Донецьк" (штаб зараз працює у м. Дніпро), "Карітас Запоріжжя", "Карітас Маріуполь" (штаб зараз працює у м. Запоріжжя).

Працівники та волонтери проекту "Карітас" спрямовують гуманітарну допомогу від "АТБ" і Procter & Gamble Ukraine людям, які постраждали від війни, перебувають неподалік від зон активних бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, а також мешканцям міст і сіл, з яких українські воїни вибили окупантів.

Особливу увагу під час розподілу засобів гігієни та побутової хімії в межах гуманітарного проєкту приділяють соціально вразливим верствам населення: багатодітним сім’ям, вагітним жінкам, людям похилого віку, людям з інвалідністю та маломобільним особам.

Вони насамперед отримають допомогу благодійників. Іншим людям, які зараз потребують такої підтримки, допомога буде надана за їхнім запитом, якщо це буде можливо.

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АТБ Гуманітарна допомога
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