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Пострадавшие от лесных пожаров получат компенсации в течение месяца

Автор: Анастасия Рокитна

В результате пожаров в Луганской и Харьковской областях 33 человека остались без жилья. В правительстве говорят, что им выплатят до 300 тысяч гривен компенсации.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента после заслушания Владимиром Зеленским инфорамции о ситуации с пожарами.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

Люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи. Зеленскому сообщили, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решили разместиться у родственников.

Напомним, предварительной причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор.

Отметим, что масштабный пожар продолжают тушить в Луганской области, жертвой стал один человек, еще двое пострадали.

По словам президента Владимира Зеленского, Кабмин готовит помощь пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.

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