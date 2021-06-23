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В пострадавшем после циклона Крыму объявили штормовое предупреждение

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Севастополь, Среда 23 июня 2021 12:40
В пострадавшем после циклона Крыму объявили штормовое предупреждение Фото: в Крыму объявили штормовое предупреждение (twitter.com/krymrealii)
Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму объявили штормовое предупреждение. Полуостров на прошлой неделе накрыл мощный циклон.

Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного РФ МЧС, сообщает "Интерфакс".

Во второй половине дня и до конца суток 23 июня, в течение суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, град, шквал 15-20 м/с.

Спасатели просят не парковать автомобили под деревьями, держаться подальше от ветхих строений, не гулять у моря в шторм и отложить турпоходы.

Отметим, циклон обрушился на Крым 17 июня, тогда "власти" ввели режим ЧС. В результате непогоды подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тысяч человек.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека.

Напомним, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

Также сообщалось, что в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень.

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