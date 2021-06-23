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У постраждалому після циклону Криму оголосили штормове попередження

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Севастополь, Середа 23 червня 2021 12:40
У постраждалому після циклону Криму оголосили штормове попередження Фото: у Криму оголосили штормове попередження (twitter.com/krymrealii)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму оголосили штормове попередження. Півострів минулого тижня накрив потужний циклон.

Про це повідомляє прес-служба підконтрольного РФ МНС, повідомляє "Інтерфакс".

У другій половині дня і до кінця доби 23 червня, протягом доби 24 червня в Криму очікуються місцями сильні зливи, град, шквал 15-20 м/с.

Рятувальники просять не паркувати автомобілі під деревами, триматися подалі від старих будівель, не гуляти біля моря в шторм і відкласти турпоходи.

Зазначимо, циклон обрушився на Крим 17 червня, тоді "влада" ввела режим НС. В результаті негоди підтопило більше 360 будинків, рятувальники евакуювали майже 1,8 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Керч і Ялта. На півдні Криму загинув чоловік, безвісти зникла жінка, травмовано 54 людини.

Нагадаємо, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Також повідомлялося, що в окупованому місті Керч сталася потужна злива.

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