Постпреда Украины в ООН избрали вице-председателем ЭКОСОС

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица избран вице-председателем Экономического и социального Совета ООН. Он получил эту должность на период 2020-2021 годов.

Об этом сообщила пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

ЭКОСОС отвечает за координацию экономической и социальной политики ООН. В ее состав входят 54 государства.

Кислица подчеркнул, что его основным приоритетом на должности станет активизация оперативной деятельности ЭКОСОС с целью оказания поддержки странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

"Речь идет как о реализации проектов, направленных на борьбу с новым коронавирусом, так и о пост-кризисном экономическом восстановлении", - отметил Кислица.

По его словам, на проектную деятельность ООН ежегодно направляется около 30 млрд долларов.

"Только Программа развития ООН, которая работает в более чем 150 странах, оперирует годовым бюджетом в 5,8 млрд долларов. За прошлый и текущий годы ПРООН реализовала проектов в Украине на сумму более 300 млн долларов", - добавил постпред Украины.

В составе бюро ЭКОСОС, европейский регион в котором, кроме Украины, будет представлять Швейцария, а председательствовать будет Пакистан.

Напомним, 19 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины при ООН Сергея Кислицу.