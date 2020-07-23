Постпреда України в ООН обрали віце-головою ЕКОСОР

Постійного представника України при ООН Сергія Кислицю обрано віце-головою Економічної і соціальної Ради ООН. Він отримав цю посаду на період 2020-2021 років.

Про це повідомила прес-служба Постійного представництва України при ООН в Facebook.

ЕКОСОР відповідає за координацію економічної та соціальної політики ООН. До її складу входять 54 держави.

Кислиця наголосив, що його основним пріоритетом на посаді стане активізація оперативної діяльності ЕКОСОР з метою надання підтримки країнам, які постраждали від пандемії коронавіруса.

"Мова йде як про реалізацію проектів, спрямованих на боротьбу із новим коронавірусом, так й про пост-кризове економічне відновлення", - зазначив Кислиця.

За його словами, на проектну діяльність ООН щороку спрямовується близько 30 млрд доларів.

"Лише Програма розвитку ООН, яка працює в понад 150 країнах, оперує річним бюджетом у 5,8 млрд доларів. За минулий та поточний роки ПРООН реалізувала проектів в Україні на суму понад 300 млн доларів", - додав постпред України.

У складі бюро ЕКОСОР, європейський регіон в якому, окрім України, представлятиме Швейцарія, а головуватиме Пакистан.

Нагадаємо, 19 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив постійним представником України при ООН Сергія Кислицю.