UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постпред України в ООН закликав увесь світ приєднатися до ініціативи "Зерно з України"

Фото: постпред України в ООН Сергій Кислиця (у центрі) (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Україна закликає країни з усього світу приєднатись до ініціативи "Зерно з України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Штучний голод, як і 90 років тому, залишається однією зі знарядь Кремля - цього разу не лише проти України, а й проти всього світу, включаючи найбільш уразливі країни Африки та Азії, заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

"В результаті ракетного терору Росії знищено близько 300 тис. тонн зерна в Україні. Експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скоротився майже на 3 млн. тонн на місяць", - повідомив постпред.

Кислиця поінформував членів радбезу, що станом на середину листопада Україна зібрала майже 76 млн. тонн зерна, з них понад 53 млн. - зерна та понад 22 млн. тонн олійних культур.

"Ми готові продовжувати експорт продовольства на світовий ринок", - наголосив він.

Україна ефективно продовжує реалізацію Чорноморської зернової ініціативи із використанням альтернативних маршрутів, пояснив постпред. Найефективнішим з погляду експорту зерна є Дунайський коридор, наголосив він.

Кислиця також закликала країни приєднуватися до ініціативи "Зерно з України", яка тепер поширюватиметься на українські дунайські порти.

Експорт українського зерна

Нагадаємо, експорт зерна з України було частково порушено. Росія вийшла із "зернової угоди" і почала обстрілювати українські зернові порти та судна. Внаслідок цього експорт зерна з України скоротився.

Україна розробила альтернативний маршрут для експорту зерна, який не потребує узгодження з Росією. По "зерновому коридору" суду перевозять агропродукцію та інші товари.

Раніше ми писали, що на Закарпатті створять "сухий порт", який допоможе Україні експортувати агропродукцію.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у Берліні. Міністри обговорили експорт зерна на світові ринки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор