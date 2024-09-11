Постпред України в ООН про далекобійні удари: Нам потрібно змусити Росію прагнути миру

Дипломат у ході виступу на засіданні Ради Безпеки ООН на тему "Підтримання миру і безпеки України" 10 вересня зазначив, що українська сторона "дійсно хоче завершити цю війну, адже понад усе Україна прагне миру".

"Але Україна також хоче врятувати свій народ і свою державність. Саме російський диктатор не хоче миру і одержимий територіальними завоюваннями. Йому потрібні українські міста, а точніше їхні руїни, як символ його "перемоги"", - сказав Кислиця.

Він пояснив, що саме тому Україна "потребує сили і здатності знищити російські засоби вбивства і руйнування", які завдають ударів по населених пунктах України, залишаючись при цьому у значній віддаленості від цілей.

"Тобто там, де вони розташовані, і в той час, коли вони становлять загрозу лише для тих, хто їх використовує, а не для мирних українців", - заявив представник України в ООН.

Він відзначив важливість припинення війни РФ проти України шляхом встановлення саме справедливого миру з дотриманням норм міжнародного права та відновлення суверенітету, що передбачає, зокрема, українська Формула миру.

"Нам потрібно змусити Росію прагнути миру. Всеохоплюючого, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту ООН, як це передбачено як резолюцією Генеральної Асамблеї ООН ES-11/6, так і Українською Формулою миру", - наголосив Кислиця.