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Постпред України в ОБСЄ закликав притягнути РФ до відповідальності за "вибори" на Донбасі

Новини » Політика    13.11.2018 - 00:56
Постпред України в ОБСЄ закликав притягнути РФ до відповідальності за "вибори" на Донбасі
Фото: Ігор Прокопчук (УНІАН)

Прокопчук заявив, що Росія зухвало проігнорувала інтереси миру й безпеки

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні закликав притягнути Росію до відповідальності за "вибори", проведені 11 листопада на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter української місії в ОБСЄ.

"Розраховуємо на солідарність держав-учасниць ОБСЄ в притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових т. зв. "виборів" на порушення міжнародного права і Мінських угод, зокрема шляхом накладення додаткових санкцій", - сказав Прокопчук.

Він підкреслив, що провівши "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей України, Росія зухвало проігнорувала інтереси миру й безпеки.

"Незаконні й нелегітимні т. зв. "вибори" на окупованому Росією Донбасі не визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою. Їх результати не мають жодної юридичної сили", - заявив представник України.

Він засудив переслідування й залякування на окупованих територіях громадян України, яких російські збройні формування примушують приходити на фейкові "вибори" "посеред зростаючої кількості російської важкої зброї, розміщеної в окупованих Донецьку і Луганську".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки приєднуються до європейських союзників і також не визнають "вибори" на Донбасі, які були проведені 11 листопада. США пообіцяли Росії санкції до тих пір, поки Крим і контроль над східними територіями України не будуть повернуті Києву.

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