Постпред США в ООН обговорила з Небензею арешт журналіста WSJ у Росії
Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд провела переговори з постпредом Росії в ООН Василем Небензею. Сторони обговорили арешт журналіста The Wall Street Journal Євана Гершковича.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила Томас-Грінфілд.
"Я говорила вчора з моїм російським колегою з приводу арешту американського журналіста і висловила нашу рішучу вимогу, щоб його негайно звільнили", - розповіла американський дипломат.
За її словами, такі звинувачення на адресу журналіста з боку росіян "справді переходять усі кордони".
Нагадаємо, 30 березня у російському Єкатеринбурзі російські правоохоронці затримали Гершковича. Пізніше суд у Москві вирішив його заарештувати.
При цьому вчора, 4 квітня, у ЗМІ з'явилася інформація, що США хочуть офіційно визнати затримання Гершковича необґрунтованим. Це допоможе розпочати спроби його звільнення.
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