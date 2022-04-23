Постпред США в ОБСЕ: в Мариуполе войска РФ могли применить смесь химикатов со слезоточивым газом

Российские оккупанты во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. О такой информации заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене он отметил, что сообщения о применении войсками РФ химвеществ при атаке на Мариуполь еще изучаются.
"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - заявил постпред США при ОБСЕ.
Карпентер подчеркивает необходимость оперативно собрать соответствующие доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности "за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине".
Напомним, 11 апреля появилась информация о том, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.
После чего основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химоружия армией РФ пострадало 3 бойца "Азова". Он уточнил, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Позже в Минобороны Украины сообщили, что информацию о применении химического оружия в Мариуполе проверяется, и предположили, что РФ могла использовать фосфорные бомбы.
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