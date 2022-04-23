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Постпред США в ОБСЕ: в Мариуполе войска РФ могли применить смесь химикатов со слезоточивым газом

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Мариуполь, Суббота 23 апреля 2022 05:07
Постпред США в ОБСЕ: в Мариуполе войска РФ могли применить смесь химикатов со слезоточивым газом Фото: последствия российских обстрелов и атак по Мариуполю (Maxar / twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. О такой информации заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене он отметил, что сообщения о применении войсками РФ химвеществ при атаке на Мариуполь еще изучаются.

"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - заявил постпред США при ОБСЕ.

Карпентер подчеркивает необходимость оперативно собрать соответствующие доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности "за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине".

Напомним, 11 апреля появилась информация о том, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

После чего основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химоружия армией РФ пострадало 3 бойца "Азова". Он уточнил, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Позже в Минобороны Украины сообщили, что информацию о применении химического оружия в Мариуполе проверяется, и предположили, что РФ могла использовать фосфорные бомбы.

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