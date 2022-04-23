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Постпред США в ОБСЄ: у Маріуполі війська РФ могли застосувати суміш хімікатів зі сльозогінним газом

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 05:07
Постпред США в ОБСЄ: у Маріуполі війська РФ могли застосувати суміш хімікатів зі сльозогінним газом Фото: наслідки російських обстрілів та атак по Маріуполі (Maxar / twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти під час штурму Маріуполя могли використовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами. Про таку інформацію заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

На спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні він зазначив, що повідомлення про застосування військами РФ хімречовин при атаці на Маріуполь ще вивчаються.

"Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб послабити і вивести з ладу українських і цивільних бійців в рамках своєї агресивної кампанії по захопленню Маріуполя", - заявив постпред США при ОБСЄ.

Карпентер наголошує на необхідності оперативно зібрати відповідні докази, щоб притягнути винних до відповідальності "за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні".

Нагадаємо, 11 Квітня з'явилася інформація про те, що російські окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Після чого засновник полку "Азов" Андрій Білецький повідомив, що в результаті застосування хімзброї армією РФ постраждало 3 бійці "Азова". Він уточнив, постраждалі перебувають у задовільному стані.

Пізніше в Міноборони України повідомили, що інформацію про застосування хімічної зброї в Маріуполі перевіряється, і припустили, що РФ могла використовувати фосфорні бомби.

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