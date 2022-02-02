Постпред РФ в ООН: Москва пока не видит смысла в новом саммите нормандского формата

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не считает нужным организовывать новую встречу на высшем уровне в нормандском формате. Так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, "не выполняются".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Он отметил, что предыдущий саммит нормандского формата прошел в 2019 году в Париже, были достигнуты определенные договоренности. Данные договоренности сейчас якобы не выполняются и "теперь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении нового саммита".

"Наша позиция заключается в том, что, пока решения саммита 2019 года не выполнены, встречаться снова смысла нет", - сказал дипломат.