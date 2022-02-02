Постпред РФ в ООН: Москва пока не видит смысла в новом саммите нормандского формата

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не считает нужным организовывать новую встречу на высшем уровне в нормандском формате. Так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, "не выполняются".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Он отметил, что предыдущий саммит нормандского формата прошел в 2019 году в Париже, были достигнуты определенные договоренности. Данные договоренности сейчас якобы не выполняются и "теперь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении нового саммита".
"Наша позиция заключается в том, что, пока решения саммита 2019 года не выполнены, встречаться снова смысла нет", - сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил Зеленского на переговоры в Москву или Сочи, на что украинский президент обвинил его в цинизме.
Кроме того, ранее Зеленский выступил за организацию встречи лидеров стран-участниц "Нормандии".