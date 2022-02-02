Постпред РФ в ООН: Москва поки не бачить сенсу в новому саміті нормандського формату

Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вважає за потрібне організовувати нову зустріч на вищому рівні в нормандському форматі. Через те, що домовленості, досягнуті на попередньому саміті у 2019 році, "не виконуються".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Він зазначив, що попередній саміт нормандського формату пройшов у 2019 році в Парижі, були досягнуті певні домовленості. Дані домовленості зараз нібито не виконуються і "тепер президент України Володимир Зеленський наполягає на проведенні нового саміту".
"Наша позиція полягає в тому, що, поки рішення саміту 2019 року не виконані, зустрічатися знову сенсу немає", - сказав дипломат.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров запросив Зеленського на переговори в Москву або Сочі, на що український президент звинуватив його в цинізмі.
Крім того, раніше Зеленський виступив за організацію зустрічі лідерів країн-учасниць "Нормандії".